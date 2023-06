Captan supuesto Ovni desde una avioneta

Agencias.-

Un piloto que se aproximaba a Medellín capturó imágenes de un objeto volador no identificado (OVNI) y afirma haber tenido contacto con él.

El video ha generado sorpresa en las redes sociales debido a la apariencia del objeto en forma de óvalo.

El ufólogo Jaime Maussan considera el video auténtico y único, ya que muestra una supuesta nave extraterrestre de cerca y en colores.

Las imágenes están siendo estudiadas en diversos lugares para determinar su autenticidad.

El piloto, Jorge Arteaga, asegura que el objeto se acercó a su aeronave y se movió hacia ellos, descartando que fuera un dron o globo.

Con relación a "UAP V" en Antioquia Colombia; el Primer Piloto, Jorge A. Arteaga confirma que no se trata de un globo de algún tipo, que no es un dron y que no es algún objeto conocido para él, la fecha oficial; 12 de mayo del 2022 sobre San Jerónimo; Cessna T303 Crusader.

1/ pic.twitter.com/vQgmooXCdR

— Jaime Maussan (@jaimemaussan1) April 11, 2023