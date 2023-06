Fallece John Romita, creador de Wolverine y creativo de mundo Marvel

Debido a la muerte de John Romita, Marvel y el mundo de los cómics están de luto, uno de los icónicos dibujantes de diversos personajes como Spiderman y Wolverine.

La familia de John Romita detalló que murió el 12 de junio, a los 93 años, mientras dormía en su casa.

Su hijo, quien lleva el mismo nombre y también se dedica a dibujar cómics, fue quien dio la noticia sobre el deceso de su padre, a quien le dedicó un emotivo mensaje.

«Digo esto con gran pesar. Mi padre falleció pacíficamente mientras dormía. Es una leyenda en el mundo del arte y sería un honor para mí seguir sus pasos. Por favor, dejen sus pensamientos y condolencias aquí por respeto a mi familia. Fue el hombre más grande que he conocido», dio a conocer su hijo.

Romita entró al Will Eisner Comic Book Hall of Fame en 2002, pues su larga trayectoria como creativo en la empresa le dejó grandes precedentes como su más reconocida creación: Spiderman, aunado de Wolverine -o Lobezno- y su intervención en el nacimiento de The Punisher.

Romita también fue el responsable de dar vida a personajes emblemáticos como Luke Cage, Bullseye, Tigra y Brother Voodoo, entre otros. Su creatividad y destreza artística dejaron una marca en el mundo del cómic.

John Romita nació el 24 de enero de 1930, en Brooklyn, Nueva York, un lugar que sirvió de inspiración para la creación de sus personajes en los cómics de Marvel. En 1951 se enlistó en el Ejército en donde también ahí explotó su talento como dibujante ya que terminó encargándose de los posters para el reclutamiento.

En 1965 el propio Stan Lee fue quien lo sumó a sus filas y fue cuando comenzó su trayectoria en el mundo de los súper héroes. Durante ese tiempo, Romita asumió el cargo de director artístico, primero de una manera informal y luego, en 1973 tomaría el cargo de manera oficial durante dos décadas coordinó a los dibujantes y supervisó sus obras.

Su ‘matrimonio’ con Marvel, terminó en 1996. Romita buscó apartarse de la vida publica, aunque siguió colaborando en algún que otro proyecto. Y en 2014 dibujó hasta una portada alternativa para Superman, el mayor ícono de la competencia DC.

