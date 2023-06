Festival Annecy con sabor mexicano

Agencias.-

Nombres como el de Guillermo del Toro, Sofía Alexander, Jorge Gutiérrez, Ana Ramírez y Sandra Equihua son algunos de los representantes mexicanos presentes en el Festival Internacional de Cine de Animación Annecy, mismo que comenzó el pasado domingo y se extenderá hasta el sábado 17 de junio.

Para esta edición, México es el país invitado, por lo que el festival realizará un homenaje a los 88 trabajos animados realizados de 1935 a 2022. Son más de 300 artistas y productores los que se darán cita en dicho evento, incluyendo estudios consolidados internacionalmente, como Ánima Estudios, Cinema Fantasma y Mighty Animation, por mencionar algunos.

Jalisco y Baja California serán los dos estados de la República que más destacan su participación, según anunció el festival. El primero tendrá la oportunidad de mostrar distintos proyectos, así como la opción de apoyos y oportunidades que ofrecen para producir o coproducir en sus estudios.

En el caso del segundo Estado, ofrecerá una conferencia donde Boxel Animation muestra las soluciones y nuevas oportunidades en desarrollo. Se presentarán seis proyectos en etapa final de producción los cuales fueron hechos por distintos estudios para diferentes plataformas, desde largometrajes, animación 360 grados y shows para televisión.

México se hace presente también en la Selección Oficial del Festival. “Humo”, de Rita Basulto; “Carne de Dios”, de Patricio Plaza; “I Can’t go on like this”, de Aria Covamonas; “K8”, de Miguel Anaya; “Trasiego”, de Amanda Woolrich; “El Show del Dr. Gecko ‘Sex Gender’”, de Marcos Almada Rivera y “Common Seas Blood type: plastic”, de Diego Huacuja son los siete cortos y programas de televisión mexicanos que compiten.

Por otro lado, en el rubro de cortometrajes, son nueve los proyectos que se presentarán, algunos capturan aspectos esenciales de la vida en las ciudades de México, otros mostrando la historia de este género, algunos más explorando los artistas experimentales en busca de expresión y nuevos lenguajes, entre otros.

Finalmente, las películas “Pinocho” de Guillermo del Toro y “El Libro de la Vida” de Jorge Gutiérrez se proyectarán al aire libre durante las actividades del festival; ambos exponentes también ofrecerán clases maestras ante un público interesado en la animación, un género fílmico al que se le está dando más relevancia en los últimos años.