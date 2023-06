Abandona Secretaría de Seguridad Publica a familia de policía asesinado

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas dejó en el desamparo a la familia del agente de la Guardia Estatal, Christopher Rivera, asesinado el pasado 16 de marzo en Río Bravo, cuando intentaba detener a dos delincuentes.

Al cumplirse tres meses de los hechos, la SSP no ha dado empleo a la viuda, como lo ofreció el titular de la dependencia, Sergio Hernando Chávez, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el pasado 20 de abril.

La Secretaría también se ha negado a asumir el pago de un seguro de vida por un millón de pesos al que tenía derecho el joven policía victorense.

El argumento de las áreas administrativas y jurídicas de la SSP es de que, la anterior administración estatal, que encabezó el panista, Francisco García Cabeza de Vaca, dejó de pagar la cobertura del seguro a los policías desde el 2019.

Tereso Rivera, padre del agente asesinado, explicó que su hijo era un muchacho responsable, noble y solidario, que siempre se preocupó por ellos y los ayudaba económicamente para su subsistencia.

Por esa razón, dijo, los dejó como beneficiarios del seguro de vida.

Sin embargo, ahora la Secretaría de Seguridad Pública se escuda en que el seguro de vida no se puede pagar porque la póliza no estaba vigente.

Cuando les presentó la póliza, le sugirieron iniciar un juicio para reclamar ese dinero.

“Me pidieron, (en la Secretaría de Seguridad Pública), que inicie un juicio para que reclame al gobierno el pago del seguro a que tenía derecho mi hijo. El problema es que no puedo pagar un abogado particular. Le pregunté a un abogado, y tan solo por iniciar me pide cinco mil pesos, además de mil pesos mensuales durante el tiempo que se lleve el juicio, y al final el 20 por ciento del millón de pesos del seguro” señaló.

A su nuera, dijo, le pidieron los documentos para darle un empleo en la Secretaría de Seguridad Pública, pero tampoco le han cumplido.