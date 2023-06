Acusan a exmarine de matar a imitador de Michael Jackson

El miércoles, un gran jurado de Nueva York votó para acusar formalmente a Daniel Penny, el ex sargento de la Marina de los Estados Unidos de 24 años, quien fue capturado en videos grabados por transeúntes que asfixiaron al afroamericano Jordan Neely el pasado 1 de mayo mientras viajaban en un tren de la Línea F del ‘Subway’ en Manhattan, dijo una persona familiarizada con el caso.

El asesinato atrajo la atención nacional y provocó protestas en mayo por parte de aquellos enojados por la demora de la policía en arrestar a Penny, que es blanca, por matar a Neely, en un caso de «violencia racial». En una comparecencia inicial ante el tribunal el mes pasado, Penny fue acusado de un cargo de homicidio involuntario en segundo grado.

Los cargos en la acusación del gran jurado no se revelarán hasta que Penny comparezca ante el tribunal en una fecha posterior, dijo la persona familiarizada con el caso, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para hablar en el registro. Ni la oficina del fiscal de distrito ni el abogado defensor de ex marine respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Penny fue procesado el 12 de mayo en el Tribunal Penal de Manhattan por un cargo de homicidio involuntario en segundo grado, un delito grave que conlleva una sentencia máxima de 15 años de prisión. El juez Kevin McGrath liberó a Penny con una fianza de 100 mil dólares y le ordenó entregar su pasaporte y regresar a la corte el 17 de julio. Como se requiere para presentar una acusación por delitos graves en Nueva York, los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, presentaron pruebas ante un gran jurado de 23 residentes de Manhattan.

La mayoría de los acusados ​​no testifican ante un gran jurado, pero The New York Times informó que Penny planeaba comparecer ante el gran jurado bajo juramento. Neely, un ex imitador de Michael Jackson de 30 años que luchaba contra una enfermedad mental, había estado gritando lo hambriento que estaba y que estaba dispuesto a regresar a la cárcel o morir, según testigos presenciales.

Penny ha dicho que actuó para defenderse a sí mismo y a otros pasajeros en el tren, y que no tenía la intención de matar a Neely. Los testigos han dicho que Neely no amenazó físicamente ni atacó a nadie antes de que Penny lo agarrara. El hombre fue interrogado por la policía ese día, pero no fue arrestado ni compareció ante el tribunal hasta 11 días después del asesinato.

Sus acciones han sido defendidas por locutores conservadores y políticos republicanos de todo el país, y un fondo de defensa legal para él ha atraído casi $3 millones en donaciones. El asesinato renovó el debate sobre las brechas en los sistemas de apoyo de la ciudad para los neoyorquinos sin hogar y con enfermedades mentales.

Neely era bien conocido por algunas personas que trabajan con neoyorquinos sin hogar y había estado entrando y saliendo de los refugios de la ciudad a lo largo de los años. Había sido arrestado muchas veces, la más reciente por golpear a una mujer de 67 años en 2021 y romperle huesos en la cara.

A principios de este año, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que tenía la intención de reducir la cantidad de personas sin hogar que buscan refugio en el metro aumentando las patrullas policiales y ampliando el alcance a las personas con enfermedades mentales, incluido el uso de hospitalizaciones involuntarias.

