‘Gomita’ se quita implantes tras problemas estéticos

‘Gomita’ la famosa youtuber, reveló a sus seguidores que decidió someterse a un procedimiento de explantación de sus implantes de seno debido a que presentó problemas médicos.

Aracely Ordaz, nombre real de ‘Gomita’, detalló en un video publicado en su cuenta de YouTube sobre los motivos de su decisión de quitarse los implantes de seno.

Relató que tuvo problemas con los implantes de seno como flacidez excesiva de la piel y además pérdida en su memoria, motivos que la llevaron a someterse a la explantación de sus implantes de seno, con lo que ya tenía varios años.

“Yo me hice una cirugía que es un bypass y baje muchísimo de peso, no les puedo mostrar la te*as como las tengo, que ustedes me las vean muy bonitas porque me las truqueó, es diferente. Pero tengo una gran separación de mi busto, hay mucha pielecita abajo, sólo yo sé porqué me someto a una cirugía”; explicó ‘Gomita’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gomita Oficial (@gomitaoficial123)

Con información de: telediario.mx