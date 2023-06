Policía intenta extorsionarlo y él lo hace llorar llamando a asuntos internos

Agencias.-

Un automovilista fue víctima de extorsión por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX). Grabó el incidente y lo compartió en redes sociales.

Según el video, el conductor fue detenido por no contar con la verificación de su vehículo y el oficial intentó extorsionarlo pidiendo dinero.

El automovilista se negó y contactó a asuntos internos de la SSC-CDMX para denunciarlo.

En medio de la conversación, el oficial, al borde de las lágrimas, le pidió al automovilista que no lo denunciara, ya que tenía problemas económicos debido a la enfermedad de su hijo.

“Te lo pido de corazón (no me denuncies) tengo un hijo malito, te invito un refresco de corazón, no tengo mucho, tírame paro, perdóname we (…) no perjudiques mi chamba, dame chance” le rogó el oficial.

Luego de intentar extorsionarlo, éste automovilista hizo llorar al pinche policía corrupto tras hablarle a asuntos internos. Qué gozada… Ojalá hayan corrido al puto puerco Si ustedes se encuentran en esa situación, no se tienten el corazón… Porque esas basuras no lo harán. pic.twitter.com/MfH0EVzKnk — 𖤐El Zombie II𖤐 (@DimeFred2) June 15, 2023