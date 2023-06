Alertan por suplantación a través de Facebook

Diego López Bernal / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Las autoridades de seguridad cibernética de Tamaulipas han detectado un incremento en el robo de cuentas de Facebook, lo cual hacen los delincuentes para pedir dinero o datos confidenciales a nombre de las víctimas de la suplantación.

“Se ha detectado un incremento en el robo de cuentas de Facebook, por medio de Messenger, solicitando tu correo y contraseña para un supuesto envío de información urgente”, señala la Policía Cibernética del Estado en su alerta de esta semana.

Un ejemplo de este tipo de mensajes es el siguiente: “¿Me prestas tu Facebook dos minutos para mandar unos papeles? Es que mi mamá salió positiva y es para un seguro médico, por favor, ya que el mío no sé por qué pero no se quiere abrir y me urge, te aviso y todo cuando lo cierre».

Por ello, se advierte que si en algún momento llegaras a recibir un mensaje solicitando dicha información es mejor que no lo hagas pues la persona que pide los datos seguramente no es tu familiar, ni amigo y sí puede ser un ciberdelicuente.

Ante ello, la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) emite las siguientes recomendaciones y evitar así el robo de tu cuenta y posteriores delitos.

Nunca proporciones tu correo, ni contraseña; nunca facilites dinero prestado ni depósitos; llama a tu familiar o amigo para verificar la autenticidad de su mensaje; nunca hacer click en enlaces sospechosos; de ser así no contestes, bloquea inmediatamente y denuncia.

Así que ya lo sabes, en tus manos está el cuidado de tus cuentas de redes sociales ante el incremento de delitos cibernéticos detectados a través de estos servicios de comunicación. No te dejes engañar.