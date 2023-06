Mujeres despiden a su amiga cargando y bailando con su ataúd

Hace unos años se volvió viral un meme de unos hombres bailando con diferentes ataúdes y a muchos se les vino a la mente estas imágenes después de que unas mujeres hicieran lo mismo para despedir a una de sus amigas.

En TikTok se volvió viral un video que muestra a unas mujeres cargando un ataúd blanco que en la parte superior está adornado con varias flores, entre ellas unas de color rosa.

En el clip que fue compartido por la usuaria Kimkiara49cd se observa a varias mujeres disfrutar de una batucada mientras cargan el ataúd e incluso hasta sacan sus mejores pasos.

Las personas que las observan aplauden y se ríen con ellas, quienes, a pesar de estar pasando por un momento triste, prefirieron despedir a su amiga de una manera más amena.

En el video se lee un texto en el que la mujer subió el video dice que su tía fue quien falleció y ella, así como varias amigas la despidieron tal y como a ella le hubiera gustado.

“Despidiéndote tía hermosa, como a ti te gustaba”.

La publicación rápidamente se volvió viral en TikTok y cientos de personas dejaron un comentario. Algunos internautas comentaron que fue una buena idea que despidiera así a su ser querido, ya que lo menos que se puede hacer en estos casos es recordar a la persona con las cosas que le gustaban o cumpliendo su última voluntad.

“Cuando me vaya mis amigas que me despidan bailando Techno”, “La neta quisiera una despedida así. Que mi familia no llore ni esté triste, que me recuerde lo amorosa y loquita que soy”, “Seguro que ella está feliz viendo a sus familiares”, “Si no me van a despedir así, mejor no me muero, “Yo no podría ni siquiera levantar la cabeza de la tristeza, pero bueno cada cual con lo suyo”.

https://www.tiktok.com/@kimkiara49cd/video/7242835682744487173