Dos muertos deja tiroteo cerca de festival de música

Dos personas murieron y tres resultaron heridas el pasado sábado por la noche tras un tiroteo registrado cerca de un campamento donde se realizaba un festival de música en Washington.

Alrededor de las 8:30 de la noche la policía del condado de Grant recibió un reporte y después de una persecución lograron detener al sospechoso.

A través de redes sociales, la policía informó que dos de las cinco víctimas que fueron heridas de bala fallecieron, sin dar a conocer más detalles sobre el estado de salud de los 3 sobrevivientes.

Por su parte los organizadores del festival de música Beyond Wonderland pidieron tomar precauciones aunque no había peligro.

La policía y medios locales señalaron que el evento de música electrónica en el Anfiteatro Gorge se estaba llevando según lo planeado.

Gorge Amphitheater #BeyondWonderland Campground Shooting Updates, per Sheriff's Office press conference:

-Shooting at 8:23pm local time, shooter shot randomly

-Confirmed 2 dead, and 3 injured including the shooter

-No age ranges known for victims

-Authorities do not know what…

— EDM Maniac (@EDMManiac) June 18, 2023