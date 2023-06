Gana Verstappen GP de Canadá; ‘Checo’ Pérez llega en sexto lugar

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) reforzó su ventaja al frente del Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Canadá, el octavo del campeonato, en el que el español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó segundo y firmó su sexto podio del año, el número 104 desde que compite en la categoría reina.

Verstappen, de 25 años, logró su sexta victoria en lo que va de curso -igualando los 41 triunfos del legendario Ayrton Senna, que ganó tres Mundiales para Brasil- al imponerse en el circuito Gilles Villeneuve por delante del doble campeón mundial asturiano y del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que acabó tercero.

El otro español, Carlos Sainz (Ferrari) acabó quinto, justo detrás de su compañero, el monegasco Charles Leclerc; mientras que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) -que al igual que los anteriores mejoró seis puestos desde el arranque de la prueba- concluyó en la sexta posición de una prueba en la que marcó la vuelta rápida.

Verstappen lidera ahora con 195 puntos, 69 más que ‘Checo’ y con 78 sobre el de nuevo magistral Alonso, en una segunda juventud a un mes de cumplir 42 años y que es tercero en un campeonato que ganó en 2005 y en 2006.

El tailandés Alex Albon (Williams) concluyó séptimo, un puesto por delante del francés Esteban Ocon (Alpine).

El canadiense Lance Stroll, el nuevo compañero de Alonso en Aston Martin, y el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), que concluyeron noveno y décimo en Montreal, también entraron en los puntos.

La próxima carrera, el Gran Premio de Austria, se disputará el próximo 2 de julio en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria).

