Hombre suplica a secuestradores no se lleven a su esposa

En Ecuador, una escena por demás estremecedora quedó captada en una cámara de seguridad, la cual captó el momento en que un grupo de hombres se llevaron a la fuerza a una mujer, cuando ésta y su esposo llegaban a su hogar.

En las imágenes, vistas en las redes sociales, se aprecia como la víctima llega a su casa junto a un acompañante, presumiblemente su esposo, el cual conducía una camioneta de color negro.

La mujer se baja y abre la puerta para el ingreso del vehículo, al cerrar la misma, es cuando un vehículo blanco sin placas se estaciona en el exterior del inmueble, del que descendieron cuatro desconocidos que, con armas de fuego, amedrentaron a la pareja de la mujer, mientras esta corrió para resguardarse.

Uno de los sospechosos se dirigió hacia el un extremo del patio para amenazar al hombre y arrodillarlo, mientras que los otros tres involucrados violentamente sacaron a la mujer de la vivienda.

Durante el forcejeo, la víctima cayó al piso y fue levantada por los hombres quienes la subieron al vehículo contra su voluntad.

Las cámaras de seguridad que captaron todos los hechos contaban con micrófono, por lo que se puede escuchar los gritos de ese momentos y en particular la súplica del esposo de la mujer, quien intentó que los maleantes desistieran del secuestro.

Papito lindo no te la lleves, mijo lindo llévame a mí pero no te me la lleves, papito lindo no lo hagas», se escucha pedir al hombre que lo tenía amagado.

Tras subir a la mujer al auto, uno de los sospechosos se dio tiempo de extraer una mochila verde de la camioneta y salió del inmueble junto a los otros sospechosos tras un minuto de permanecer en el sitio.

Los individuos se retiraron caminando y dejando la puerta abierta. A los pocos segundos, un sexto desconocido se sumó en una motocicleta que esperaba en la esquina para recoger a los atacantes.

Hasta el momento se desconoce lo que originó el secuestro de la mujer y el desenlace de la historia, sin embargo, algunos medios locales apuntan que la pareja venía de hacer un retiro de dinero de un banco antes de llegar a su casa.

Con información de: excelsior.com