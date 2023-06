“Me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”: Francisco Céspedes a AMLO

AGENCIAS.-

Francisco Céspedes, cantante de origen cubano, criticó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por invitar al presidente cubano Miguel Díaz-Canel a las actividades del 16 de septiembre.

Además, cuestionó a aquellos que siguen a los políticos ciegamente.

En una entrevista, el cantante incluso expresó su deseo de que el presidente mexicano muriera.

“Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un Presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los…, no sé o sea, tú puedes invitar a cualquier Presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera” declaró Céspedes.

Aunque no ha publicado una declaración oficial, compartió una foto de la entrevista en redes sociales.