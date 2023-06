Muere rapero Big Pokey durante presentación en EU

El rapero conocido como Big Pokey, murió este domingo 18 de junio en pleno escenario en una presentación en Texas, Estados Unidos.

El hecho quedó grabado en video y hasta el momento, los representantes del cantante no han comunicado a qué se debió la muerte.

En las imágenes difundidas a través de redes sociales, se puede observar al rapero arriba del escenario mientras interpretaba uno de sus temas.

Todo marcha bien, sin embargo, de un momento a otro Big Pokey guarda silencio para segundos después desmayarse y caer de lleno contra el suelo.

Texas: 45-year-old Rapper 'Big Pokey', whose real name was Milton Powell, was performing during a Juneteenth-theme show at the Pour09 Bar. He 'dies suddenly' mid performance. pic.twitter.com/cyMQ0tamd2

— AlphaFox (@Alphafox78) June 19, 2023