Responde AMLO a Francisco Céspedes, quien le deseó la muerte

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, respondió a la declaración que hizo el cantante de origen cubano Francisco Céspedes, quien le deseó la muerte. «Yo estoy feliz, feliz, feliz y no siento ningún agravio», aseguró el mandatario.

Desde la mañanera y poco antes de retirarse del Salón Tesorería, López Obrador se refirió a los dichos del intérprete nacionalizado mexicano, cuya carrera está en declive desde hace varios años por su adicción al alcohol.

El mandatario mexicano llamó a sus simpatizantes y seguidores a no caer en la violencia y tampoco molestarse, sobre todo porque lo declarado por Francisco Céspedes no le representa ningún agravio.

«Yo lo que quiero decir es de que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento, no siento ningún agravio de su parte y les pido a todos a todos de que se respete u punto de vista aún cuando sea extremo, ya lo he dicho muchas veces, yo no soy partidario de la ley del talión», expresó López Obrador.

López Obrador estimó que no importa que la derecha esté enojada, él se siente muy bien y feliz por el proceso de transformación que encabeza.

«No responder la violencia con la violencia y entender que andan de mal humor los de la derecha en México y en todo el mundo, la derecha anda corajuda, nosotros andamos felices, feliz, feliz, feliz, entonces entender esa circunstancia es que no se puede no se puede ser feliz solo pensando en lo material, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es nuestra verdadera felicidad» sostuvo.

En seguida, solicitó a su vocero Jesús Ramírez reproducir las palabras de Francisco Céspedes, refugiado en México desde la década de los años 90 del siglo pasado.

Tras ver y escuchar los deseos del cubano de que ojalá se muera porque le cae mal al «invitar a un dictador, Miguel-Díaz» a las fiestas patrias de México el año pasado, el presidente López Obrador dispuso cerrar la mañanera con la interpretación del paisano de Céspedes, Silvio Rodríguez, titulada Nunca he creído que alguien me odia y en la cual a lo largo de sus estrofas destacan versos como «siempre tendré un enemigo con el semblante arrugado, más cansado que yo (…) nunca he creído que alguien me odia, aunque me hayan querido matar».

