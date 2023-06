Se suma José Braña a candidatura de Adán Augusto López

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- – El diputado de Morena José Braña Mojica se sumó al proyecto político de Adán Augusto López Hernández, quien el pasado fin de semana anunció su separación de la Secretaría de Gobernación, para buscar la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024.

“Desde mi punto de vista personal yo voy a participar con el licenciado Adán Augusto López, me voy a sumar al proyecto, él personalmente me hizo la invitación y es por eso que yo me sumo al proyecto de él”.

El diputado por el Décimo Cuarto Distrito con cabecera en Victoria destacó que Adán Augusto tiene a su favor toda una trayectoria de lucha y tenacidad al lado del hombre que transformó a México, y del cual busca seguir su ejemplo de transformación para consolidar lo que inició en el 2018, cuando llegó a la Presidencia de la República.

«Veo que es la persona que le puede dar la continuidad a esta transformación y claro, también el seguimiento a los principios que emanan del presidente Andrés Manuel López Obrador», refirió.

Cabe señalar que Braña Mojica acompañó el pasado sábado 17 de junio en la Ciudad de México al político tabasqueño, en un simbólico arranque que reunió a senadores, diputados y amigos para dar forma “a un proyecto de continuidad de la transformación del pueblo de México”.