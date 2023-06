México tendrá un sistema de salud pública mejor que Dinamarca y Canadá: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que su Gobierno avanza en el propósito de tener un sistema de salud pública en el país “mejor” que el de Dinamarca y el de Canadá.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que es “único” el trabajo que hace su Administración para tener un sistema de salud pública para todos los mexicanos.

«Estamos comprometidos de que antes de que finalice este año va a estar funcionando este nuevo sistema que incluye buenos centros de salud, buenos hospitales, equipados; abasto de medicamentos, médicos, especialistas y gratuidad. Es único lo que estamos haciendo”, dijo.

Se hablaba de que iba a ser un sistema, nosotros sostuvimos como el de Dinamarca, como el de Canadá, y nuestros adversarios de inmediato replicaron que eso no era posible, y tienen razón, no va a ser como el Dinamarca o como el de Canadá, va a ser mejor el sistema de salud pública para todos”, subrayó

“En especial para los que no tienen seguridad social, que no tienen Issste, que no tienen IMSS o no tienen seguros médicos privados. Es cerca de la miga de la población que ya está llegando atenderse al IMSS-Bienestar, ya no hay cajas registradas y vamos avanzando”, puntualizó.

El mandatario mexicano dejó en claro que tener un sistema de salud pública de primer orden a lo largo y ancho del país “es un derecho y no un privilegio”.

“Vamos avanzando hasta lograr el propósito de tener un sistema de salud pública de primer orden, es decir de calidad universal para todos los mexicanos, garantizar el derecho a la salud y gratuito, no solo en cuanto a ciertas intervenciones quirúrgicas o a consultas, o al llamado cuadro básico de medicamentos, sino todo lo que tiene que ver con la salud, que es un derecho no un privilegio. En ese propósito se ha ido avanzando”, refirió.

La 4-T avanza en el propósito de tener un sistema de salud pública en el país “mejor” que el Dinamarca y el de Canadá, dijo el presidente López Obrador. "No va a ser como el Dinamarca o como el de Canadá, va a ser mejor", garantizó. Más, en: https://t.co/ksDygaZPdc pic.twitter.com/oDLE4SnTln — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 20, 2023

Con información de: lopezdoriga.com