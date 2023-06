Se fortalece tormenta tropical ‘Bret’ en camino al Caribe

Bret, la segunda tormenta tropical formada en esta temporada en la cuenca atlántica, se fortalece a medida que avanza hacia el oeste y puede tener categoría de huracán dentro de un par de días cuando esté cerca de las Antillas Menores.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) aun no emitió alertas, pero sí recomendó a los habitantes de esas islas del Caribe estar vigilantes ante el avance de Bret, a la que sigue en su camino desde el oeste de África un sistema con un 70 por ciento de probabilidades de llegar a ser un ciclón con nombre en 48 horas.

Bret, que alcanzó categoría de tormenta tropical este lunes, se encuentra a alrededor de 945 millas (mil 525 km) al este de las islas Barlovento del sur y se mueve a 21 millas por hora (33 km/h) en dirección oeste.

Según la trayectoria pronosticada por los meteorólogos del NHC, Brett se acercará las Antillas Menores a fines de esta semana, pero antes se convertirá en el primer huracán de 2023.

El cono de trayectoria muestra a Bret el sábado al sur de la Española (República Dominicana y Haití) y afectando a la península de la Guajira (Colombia y Venezuela).

El NHC advirtió en un boletín actualizado que se esperan lluvias intensas en Guadalupe, Santa Lucía, Barbados y San Vicente y las Granadinas, que pueden producir inundaciones repentinas, especialmente en las áreas de más altitud.

Los vientos de tormenta tropical se extienden hasta 45 millas (75 km) del centro.

Además de Bret, el NHC informó de una onda tropical localizada a varios cientos de millas al suroeste de las islas de Cabo Verde.

“Las condiciones ambientales parecen propicias para un desarrollo adicional de este sistema y probablemente se forme una depresión tropical durante los próximos días mientras el sistema se mueve lentamente hacia el oeste a través del Atlántico tropical.

La probabilidad de formación en 48 horas es alta tanto para un periodo de 48 horas (70 por ciento) como para 7 días (80 por ciento).

