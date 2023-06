Tienda de bicicletas eléctricas se incendia en Nueva York; hay 4 muertos

Cuatro personas al menos murieron en el barrio neoyorquino de Chinatown tras incendiarse una tienda de venta y reparación de bicicletas y motocicletas eléctricas.

El cuerpo de bomberos, que aseguró que todavía está investigando las causas, informó en su cuenta de Twitter que respondió al incendio a las 00:15 h local de este martes.

El local comercial se encontraba en el bajo de un edificio de viviendas, por lo que es de suponer que los muertos son habitantes del edificio sin relación aparente con el negocio, dada la hora en la que se produjo el incendio.

Three people have died in fire in Lower Manhattan Pile of smoldering e bikes after blaze broke out at HQ E Bikes on Madison street In Chinatown. @1010WINS @wcbs880 pic.twitter.com/D6bDcpzrQK

La concejala de la Alcaldía, Susan Lee, vinculó lo ocurrido con las baterías de litio de las bicicletas y otros medios de transporte que las usan, y recordó que en lo que va de año 13 personas han muerto en la ciudad en incendios originados por este tipo de baterías.

“Las baterías de litio de las e-bikes y dispositivos similares han causado 92 incendios y herido a 64 personas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Según fuentes policiales citadas por el medio local Gothamist, los muertos son dos hombres y dos mujeres, mientras que hay otras dos mujeres en estado crítico ingresadas en el hospital.

Today, we add 4 deaths to this FDNY data from early June, lithium-ion batteries from e-bikes and similar devices have fueled 92 fires, injured 64 people, and caused 9 deaths.

That’s 1️⃣3️⃣deaths so far in 2023. How many more will it take for a moratorium? https://t.co/Rxxrlh6ESB

— Susan Lee for City Council 李翠珊 (@susanleenyc) June 20, 2023