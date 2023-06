Dani Alves dice que ‘perdona’ a joven que lo acusó de violación

El futbolista brasileño Dani Alves negó que abusara sexualmente de una joven en una discoteca de Barcelona, España.

Por primera vez desde su detención y prisión preventiva, el ex jugador del Barcelona concedió una entrevista.

«Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos”, sentenció.

El deportista detalló que la noche de los hechos él y la joven bailaron muy pegados, intercambiado miradas, pero no besos.

La fuerte atracción entre ambos llevó al jugador a invitar a la joven al baño, donde tuvieron relaciones sexuales en las que ella le practicó sexo oral, de ahí que resultara con un rasguño en una de las rodillas.

«Allá ella con su conciencia. Ella en ningún momento me dijo que me detuviera ni hizo ningún gesto de quererse ir. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberse ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del baño”, expuso.

Alves recordó que una vez que terminó el encuentro la joven salió del baño y se puso a llorar, actitud que lo desconcertó.

«Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal. Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido. Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches, pero yo la perdono», refirió.

Actualmente, la defensa de Dani Alves busca que obtenga la libertad condicional.

