Habla AMLO de fotomontaje con Hugo Chávez: Nunca lo vi, pero lo respeto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, explicó que nunca se reunió ni conoció al ex presidente fallecido de Venezuela, Hugo Chávez, luego de que se difundiera en redes sociales un fotomontaje de ambos abrazados.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, explicó que Chávez tiene su respeto como el dirigente que fue.

«Aclarar lo de la foto con el finado presidente Chávez, decir que yo nunca lo vi, pero lo respeto como respeto a todos los dirigentes, porque no es decir era malísimo, la política no es maniquea, no es de buenos y malos, tiene que ver con circunstancias. No lo vi, nunca hablé con él, pero no le voy a faltar al respeto, menos si es finado y eso también que quede claro y cada quien tiene su conciencia tranquila», señaló.

López Obrador acusó a los conservadores de emprender este tipo de campañas creyendo que así van a desprestigiar su imagen.

«Estos conservadores reaccionarios, clasistas, racistas y sobre todo muy corruptos, porque son muy sin vergüenzas, inician una campaña en contra de alguien y creen que con eso desprestigian o por ejemplo esto del INE no se toca y ya el INE no se toca, cómo no lo voy a tocar si yo lo padecí», destacó.

Previo a estas declaraciones, la presentadora de la sección «Quién es Quién en las mentiras», Elizabeth García Vilchis, dio a conocer el fotomontaje y la fotografía original en la que aparece López Obrador abrazando a una mujer, misma que fue sustituida por Chávez en la imagen manipulada.

Con información de: milenio.com