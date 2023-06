Deja tornado al menos cuatro muertos y destrucción en Texas

Cuatro personas murieron al menos y otras diez sufrieron heridas debido a un tornado que arrasó parte de Matador, un pequeño pueblo en el norte de Texas, informaron autoridades locales.

“La localidad de Matador ha experimentado un tornado sin precedentes con vientos dañinos para la ciudad”, detalló en Twitter el Cuerpo de Bomberos de Lubbock, una ciudad ubicada a unos 95 kilómetros de ese pueblo.

Pat Smith, titular de la alcaldía de Matador, con una población de alrededor de 570 personas, dijo a los medios que los equipos de socorro seguían sacando residentes de los escombros y que habían retirado algunos cadáveres.

Además siete personas fueron llevadas a hospitales en ambulancias y otras tres en vehículos privados, indicó el Cuerpo de Bomberos.

Al menos 10 edificios resultaron destruidos por el tornado, añadió Smith.

The Town of Matador has experienced an unprecedented tornado bringing damaging winds to the town. There are four confirmed fatalities & ten total injuries. Seven of which were transported by EMS and three by personal vehicle. pic.twitter.com/ERZ0BYNL0A

— Lubbock Fire Rescue (@LubbockFireTX) June 22, 2023