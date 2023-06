El gobierno de AMLO fue el de la destrucción para el campo, acusan agricultores

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Para el campo de Tamaulipas, el gobierno de, Andrés Manuel López Obrador, fue el de la destrucción y no el de la “Cuarta transformación”, afirmó Agustín Hernández Cardona.

El presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte, (URAN), dijo que existe mucho enojo entre la gente del medio rural, porque estos últimos cinco años han sido los peores de la historia.

“Nos engañó a todos y hay mucho enojo. Hasta quienes lo defendían están molestos con él”, señaló, al considerar que en la elección del 2024 el campo podría dar un voto de castigo al candidato o candidata de Morena.

Dijo que López Obrador trae una idea equivocada de cómo funciona el campo y cómo funcionaba la financiera rural.

“Aunque nosotros no sabemos si es ignorancia la suya o lo que dice lo hace conscientemente, por conveniencia. Y es que se pone a hablar con una sarta de mentiras que le llega a los oídos de su gente. Platica las cosas como si fueran verdad” acusó.

Recordó que, desde el 2018, López Obrador ordenó desaparecer todos los programas de apoyo al campo, lo que solamente ha incrementado la pobreza porque miles de agricultores tuvieron que vender o abandonar sus tierras.

Otra consecuencia es el problema que hoy enfrentan cerca de 40 mil agricultores de Tamaulipas, que están vendiendo su cosecha de sorgo a un precio que no les permitirá recuperar ni los costos de producción.

“La esperanza es que quien llegue (a la presidencia de la República) le entienda mejor las cosas. No importa de qué partido sea, lo que importa es que trate de entender o contactar a la gente del campo. Que escuche directamente la problemática” indicó.

Reiteró que el presidente se inventa las mentiras y luego se las cree.