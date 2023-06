Asegura AMLO que oligarquía decidirá candidato de la oposición

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que una oligarquía decidirá al candidato presidencial de la oposición de cara a los comicios de 2024, y que ya tienen tienen resuelto quién será su abanderado.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que el empresario Claudio X. González será el gran elector y quien dará el dedazo por parte de la alianza integrada por el PAN, PRI y PRD.

“Ya hablé ayer de eso, son los mismos de siempre, aunque los jefes no dan la cara, el representante de todo el bloque conservador es Claudio X. González hijo, pero desde luego detrás está Salinas y otros, y él es el que opera y está muy activo Fox, Quadri, Xóchitl, Lilly Téllez, Gustavo de Hoyos, Creel. Ya vamos a dar a conocer porque todo es una faramalla”, dijo.

¿Quiénes escogen? Pues los potentados, los oligarcas, los políticos corruptos, con la representación de Claudio X. González, ese es el gran elector, aunque ese nada más señala, es el del dedazo, pero atrás le están diciendo quién. Eso ya lo tienen resuelto, ya está resuelto, por eso yo les voy a decir antes”, indicó.

“Espérense, no, no, no, no, es que tienen que mostrar más el cobre, tienen que decantarse, ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay consigna se están retirando, es que ya se dieron cuenta del truco, pero va a ser muy interesante, nomás espérense porque vamos a esperar un tiempo más, vamos a que se manifiesten”, agregó.

La coalición Va por México revelará a su candidato de cara a las elecciones presidenciales de 2024 el próximo 3 de septiembre después de realizar un proceso interno, con lo que se adelanta al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La oposición, formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), además de un centenar de asociaciones ciudadanas, difundió los tiempos de su proceso interno este lunes, después de que el fin de semana adelantase algunos aspectos.

Quienes quieran contender tendrán hasta el próximo 4 de julio para registrarse con la condición de tener el respaldo de 150.000 firmas.

Estos pasarán a una segunda etapa, donde participarán en un foro para discutir su visión sobre el país y se someterán a encuestas de opinión pública.

Los tres con mejores resultados pasarán a la tercera etapa, cuando estarán en cinco foros regionales, tras los que se realizarán nuevas encuestas y consulta directa a los ciudadanos a través de una plataforma digital.

Ambas fuentes tendrán el mismo valor a la hora de seleccionar al vencedor, quien el 3 de septiembre será nombrado “responsable de la construcción del frente amplio por México”.

“Son los mismos de siempre" dijo el presidente López Obrador sobre el método de elección de candidato del bloque opositor. Repitió que “es una faramalla” el proceso, y que “ya está resuelto” todo, y que ya sabe quién será el candidato de la oposición para 2024. pic.twitter.com/psxI68sC7t — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 27, 2023

Con información de: lopezdoriga.com