Aún hay fraccionamientos sin servicios de agua y luz: Secretario

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Porque no han sido entregados al Ayuntamiento, hay fraccionamientos que aún cuando fueron autorizados por la pasada administración municipal no cuentan con los servicios básicos como alumbrado público o no tienen un contrato con la Comapa para el suministro de agua.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Victoria, Joel Illoldi Reyes, explicó que hay cuatro etapas para los fraccionadores y la última es la entrega- recepción de toda la infraestructura al Municipio.

Sin embargo, dijo, algunas constructoras se saltan ese paso dejando a los habitantes con servicios inconclusos en materia de alumbrado público o sin contratos de suministro de agua con la Comapa.

«Las administraciones anteriores no sé si no tenían dentro de sus prioridades la entrega-recepción, dejaron abandonado, o sea es gran parte responsabilidad del desarrollador porque ellos tienen que procurar entregar la infraestructura al municipio y parte también de la parte receptora», mencionó.

Uno de esos casos se da, dijo Illoldi Reyes, en el Fraccionamiento Arboladas, donde la falta de alumbrado público ha afectado a un promedio de 800 personas que viven ahí.

“No había generado problema porque el desarrollador se había estado haciendo cargo del alumbrado público, de que estuviera iluminado, qué es lo qué pasa, se les atora la carreta, y las 800 personas que viven ahí se quedan sin luz”.

Además, agregó; “no hay temas como el contrato de agua, está en terreno de nadie”.

La misma situación, mencionó el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente la enfrentan los habitantes del Fraccionamiento Vergel de la Sierra y otros asentamientos más.

“Son muchos, no tengo el dato exacto, es una bomba, tengo 70 asentamientos irregulares que estamos ‘peinando’ en toda la Ciudad”, dijo para concluir.