Gobierno de México moderniza 20 hidroeléctricas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno invierte 120 mil millones de dólares en modernizar 20 plantas hidroeléctricas, de las 60 instaladas, para que al final de su sexenio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere el 60% de la energía que requiere el país.

“Ya estamos en 55 (por ciento) y con la modernización de 20 hidroeléctricas ─y estamos construyendo 12 de ciclo combinado, más una solar, son 33 plantas, 33 centrales nuevas, porque va creciendo la demanda─ cuando termine nuestro gobierno, vamos a dejar a la CFE con el 60% de la generación de energía”, presumió AMLO en la conferencia matutina.

“Estamos modernizando 20 hidroeléctricas, significa cambiar turbinas, equipos, utilizar la misma agua y generar más energía con equipos modernos; es una inversión del orden de mil 200 millones de dólares, nada más en el caso de las hidroeléctricas”, informó.

“¿Por qué es importante que la CFE sea la empresa mayoritaria? Porque así se garantiza que no falte el abasto. Una empresa particular, si hay un problema por huracanes, por heladas, no actúa como lo hace la CFE. Nosotros tenemos muy buenos trabajadores, técnicos, en la CFE”, afirmó.

AMLO explicó que la modernización de las plantas hidroeléctricas en México forma parte del plan de transición energético para dejar de depender de combustibles fósiles y priorizar las energías limpias, un objetivo que, dijo, toma tiempo.

“Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Se desea que ya no se utilicen combustibles fósiles, que no se utilice el petróleo ni derivados, pero el proceso de transición o el ir hacia energías limpias, renovables, lleva tiempo, exige de desarrollo tecnológico, no sólo es el discurso; todos queremos que los carros sean eléctricos, que se utilicen baterías de litio, que cada vez haya más energía eólica, solar, todo eso, pero son procesos”, argumentó.

Explicó que en México se está avanzando mucho en tener energías limpias.

“Acabo de hacer una evaluación de las plantas hidroeléctricas, tenemos 60 hidroeléctricas, que se han construido a lo largo de la historia, y estaban completamente abandonadas, con turbinas de 50, 60 años, obsoletas, generadores, equipos antiguos”, comentó AMLO.

Con información de: telediario.mx