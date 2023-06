Emotivo reencuentro

Redacción ED.-

Hay fechas muy especiales que quedan marcadas para toda la vida en el corazón de las personas, como aquel dos de septiembre de 1970, o el 25 de junio de 1973 cuando un grupo de adolescentes se graduó en el Teatro de la UAT, pero sin lugar a dudas el pasado sábado 24 de junio de 2023 estará marcado en cada uno de los ex alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria ETA No. 167 que integraron aquella Generación 1970-1973.

Luego de no verse tras 50 años, el fin de semana en la explanada del viejo edificio del Internado de Tamatán pasaron lista de presentes 10 ex alumnos del Grupo A, 13 del Grupo B, 9 del Grupo C, 9 del Grupo D y 4 del Grupo E.

En su gran mayoría acompañados de sus esposas e hijos, muchos de los que no asistieron lamentablemente ya fallecieron.

Ahí están sus nombres grabados, los presentes y ausentes, en el cuadro de honor de Egresados Distinguidos.

“Y tú quién eres, en qué grupo estabas. Ya te ves bien jodido, cómo te llamas”, eran las preguntas que se escuchaban poco antes de iniciar la ceremonia protocolaria.

La Rata, El Tortolitas, El Choco, El Cuino, La Araña, El Chivo, El Chaquetas, La Célula, también estuvieron presentes en este anhelado reencuentro que año con año celebra la Asociación de Ex alumnos de Tamatán.

Ramiro Sánchez López, maestro normalista ya jubilado, expresó que eran otros tiempos los 70’s cuando nomás había “julias” rojas y podían andar caminando de noche por toda la ciudad.

“Nos íbamos a las casillas que estaban a un costado de la Iglesia San Isidro a ver si pegábamos con una chava de Las Vegas, Camino Real o Tamatán, o a tomarnos un raspado con ‘Don Panta’, también a veces caminábamos hasta el centro por toda la Calzada a comernos una torta, ya tarde regresábamos a los dormitorios”.

Habla de un día de actividad en la Secundaria: el día iniciaba con el toque de levante a cargo de la Banda de Guerra, formación y pase de lista, a clases de 6:00 a 8:00 y el almuerzo de 8:00 a 9:00 de la mañana. De 9:00 a 13:00 horas a clases y de 13:00 a 14:00 la comida, receso de 14:00 a 15:00 y por la tarde a clases de talleres, agricultura y ganadería, cena de 20:00 a 21:00 y a las 22:00 pasaba el prefecto a ver si ya estabas en tu cama.

Debido a la tecnología actual pudo contactar a sus ex compañeros en diferentes partes del país.

“Bendito celular y WhatsApp, poco a poco estuvimos contactando a la gran mayoría de ex compañeros y quedamos de organizarnos y hacer acto de presencia este sábado 24 de junio. Unos ya no pudieron asistir, pasaron a mejor vida, pero aquí estamos la gran mayoría de aquellos cinco grupos que salimos de Tamatán en junio de 1973”, agregó el profe Ramiro Sánchez López.

Hoy en día, la gran mayoría son hombres de bien, algunos maestros, comerciantes, ingenieros o licenciados.

Muchos estudiaron en las normales de Atequiza de Jalisco, Mexe de Hidalgo, Aguilera de Durango, San Marcos de Zacatecas, Chapingo del Estado de México, Roque de Guanajuato, Tecnológico de Victoria, Tecnológico de Madero, BENFT, UANL, entre otras instituciones de nivel superior.

También venían al internado de Tamatán estudiantes de otras entidades, por ejemplo, de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, Coahuila, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Coahuila, Guerrero.

Añade que la disciplina era muy rigurosa en el internado de Tamatán: la llegada era el domingo a las 20:00 horas a más tardar, toda la semana con la rutina anterior, el sábado a clases hasta las 12:00 horas, si tenías algún reporte por algo que no habías cumplido, te daban una tarea, como barrer determinada área, limpiar la maleza, cubrías tu reporte y ya te podías ir a tu casa o al cine.

“La clase de Educación Física nos fue impartida por el profe Garza Abrego, que tenía, o aún tiene, la tienda de deportes por la de Matamoros, Deportes Garza. También nos daban Español, Matemáticas, Historia, Biología, Geografía, Laboratorio, Agricultura, Ganadería, Herrería, Maquinaría Agrícola, Carpintería, Torno, Apicultura”.

ACTO PROTOCOLARIO

Presentes en el Presidium de Honor Profr. Oscar Lara Garza, Profr. Oscar González Galván, Profr. Oscar Ernesto Flores Azuara, Profr. Néstor Salgado Morales, Profr. Jorge Armando Martínez Yado, Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 6 de Tamatán, Profr. Alfonso Almaguer Sierra, Presidente Regional de la Asociación de Ex alumnos de Tamatán, Profr. Daniel Carmona, Presidente del Comité de Festejos de la anterior Generación, Profr. Arsenio Rodríguez Castillo, Coordinador de la próxima Generación 71-74 y Profr. Ramiro Sánchez López, Coordinador de este evento Generación 70-73.

Durante la celebración de los 50 años de haber egresado de la Escuela Secundaria Tecnológica Agropecuaria No, 167 de Tamatán se rindieron Honores a la Bandera Nacional y entonación del Himno Nacional Mexicano dirigido por el compañero Javier Walle Aguilar, Despedida de la Bandera Nacional, así también Honores y Canto a Tamaulipas, Himno de la Escuela de Tamatán y presentación de invitados de honor.

También pase de lista de los compañeros presentes y ausentes, física y espiritualmente, de la Generación 70-73 y reseña alusiva de este evento a cargo del compañero Arnoldo Bernal Argüello; entrega de reconocimiento como muestra de agradecimiento a ex maestros presentes a cargo del Profr. José Gilberto Alemán Morales.

Entrega de un presente a todos los compañeros asistentes a este acto y palabras por el Profr. Oscar Lara Garza, como cierre del evento se develó una placa donde quedan grabados para la inmortalidad el nombre de cada uno de los ex alumnos de los cinco grupos egresados en junio de 1973, acto a cargo de los profesores Ramiro Sánchez López y Gilberto Alemán Morales.

Enseguida vino la foto oficial del recuerdo y se pasó a la comida y festejo en la Cabaña del Mirador del 33 Carrera y Andador Central.

EX ALUMNOS PRESENTES

Grupo A.- Martín Amaya de León, Carlos Rafael Barrera Guerrero, Godofredo Córdova Morales, Camerino de la Cruz Caraballo, Lucas García Gutiérrez, Juan de Dios Gutiérrez Guerrero, Oscar Guadalupe Márquez Cepeda, Guillermo Mata Vázquez, Gustavo Navarro Garza y Reyes Rangel Vázquez.

Grupo B.- Ascensión Barrón Torres, Arnoldo Bernal Arguello, Arturo Cantú Castillo, Eulalio Castillo Guerrero, Manuel Cumpeán de León, Oscar Espinoza Muñiz, Pedro Gámez Nieto, Julio César Llanas Ramírez, Refugio Martínez Flores, Marte Edel Maldonado Bello, Ricardo Montalvo Turrubiates, Isaías Moreno García y Ramiro Sánchez López.

Grupo C.- Pedro Roberto Bautista Ángeles, Máximo Blas Hernández, Rubén Cedillo Ruiz, Guadalupe Sánchez Torres, Honorio Santiago Enríquez, Faustino Soto Ramírez, José María Vázquez Badillo, Rigoberto Villanueva Valladares y Javier Walle Aguilar.

Grupo D.- José Gilberto Alemán Morales, Inés Arguello Infante, Carlos Ávalos Loredo, Tomás García Hernández, Isidro Gómez Muñiz, Magdaleno González Ruiz, Benito Segovia Bañuelos, Tomás Sifuentes Villanueva y Celestino Torres Maldonado.

Grupo E.- Joel Alcocer Castro, Ángel Arguello Hernández, Raymundo Jerónimo Gallardo y Prisciliano Ramírez García.