Exigen diputados justicia para Toño de la Cruz y su hija

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Al cumplirse, este 29 de junio, un año del asesinato del periodista, Antonio de la Cruz, y su hija, Cinthia, el Congreso del Estado exigió a la Fiscalía General de la República (FGR), resuelva a la brevedad posible el crimen.

Para ello, el Pleno legislativo aprobó, por unanimidad de votos, una iniciativa de punto de acuerdo presentada durante la sesión plenaria de este miércoles, por el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

El llamado a la FGR también va enderezada hacia la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Cárdenas Gutiérrez recordó que, el periodista y su hija fueron acribillados a tiros el 29 de junio del 2022, cuando salían de su domicilio.

Sin embargo, dijo, desde que la FGR atrajo la investigación, no hay detenidos y se desconocen los avances de la investigación para dar con los autores intelectuales y materiales de los homicidios.

“Ante ello hoy levanto la voz ante la falta de atención por parte de las autoridades federales, hacia las agresiones de que pueden ser objeto los periodistas y personas defensoras de derechos humanos” señaló.

Recordó que, dentro de la poca información de los hechos, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), realizo una línea de investigación que entrevistó a familiares, amigos cercanos y compañeros de trabajo de Antonio de la Cruz, para establecer líneas de investigación, pero ya no se supo de más diligencias de escritorio y campo.

“Lo último que se supo es que el ex subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que la Fiscalía General concluyó una parte de la indagatoria y que tenía listas solicitudes de aprehensión contra presuntos responsables del asesinato de Antonio de la Cruz y de su hija, Cynthia, sin embargo, nada de eso ha ocurrido” detalló.

El legislador dijo que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En el sexenio de Felipe Calderón 48 comunicadores fueron asesinados; en el de Enrique Peña Nieto, fueron 47, y hace un año, en la actual administración federal ya sumanan 37.

“En este sentido, hoy su familia, amigos y el gremio periodístico nos hemos preguntado qué ha pasado, con la situación jurídica del caso de Antonio de la Cruz y su hija. No queremos que este asunto sea uno más del 90% de los crímenes contra las y los periodistas que quedan impunes en nuestro país” indicó.

Cabe señalar que, durante la sesión ordinaria de este miércoles, el Pleno rindió un minuto de silencio en memoria del periodista y su hija asesinados.

La diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, pidió que también se aprovechará el minuto de silencio por el aniversario luctuoso del doctor Rodolfo Torre Cantú.