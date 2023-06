Restos del sumergible Titán fueron recuperados

Un video de los restos del Titán tras la implosión que sufrió durante su descenso al Titanic ha sido revelado a través de las redes sociales. Luego de días de búsqueda, autoridades localizaron algunas partes del submarino.

Las imágenes fueron compartidas por una usuaria en la red social de Twitter y, junto a ellas, indicó que los restos del sumergible llegaron a Canadá para ser analizados y así poder determinar qué fue lo que realmente ocurrió con el Titán.

El Horizon Arctic ha regresado al puerto de St. John después de los esfuerzos de búsqueda del sumergible OceanGate Titan”, se lee en la publicación, junto a una fotografía de un barco.

En la grabación se puede ver cómo una grúa es la encargada de transportar a los restos del submarino perteneciente a la empresa OceanGate. En una parte puede observarse cómo carga un objeto de gran tamaño.

Con lo anterior, especialistas han determinado que tras un análisis podrán investigar hasta que profundidad descendió y en dónde fue la implosión.

En otras imágenes, la usuaria compartió que otras tres piezas del sumergible que fueron extraídas, aunque de los cuerpos de los tripulantes que perdieron la vida, no mencionó nada.

En el último video señala que fue ‘rescatada’ otra larga pieza y otros escombros. Uno de los restos, dijo, parece ser un panel lateral.

The Horizon Arctic has returned to the St. John’s harbour following search efforts for the OceanGate Titan submersible. pic.twitter.com/kKNE063wgX

— Allison King (@AllisonKingVOCM) June 28, 2023