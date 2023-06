Descarta Coepris alerta sanitaria por alimentos contaminados

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. La Coepris descartó que haya una alerta sanitaria por alimentos contaminados o en estado de descomposición por las elevadas temperaturas, sin embargo su titular dijo que “es imposible estar atrás de todos los vendedores de alimentos”, por lo que no se verifican al cien por ciento los negocios de comida.

El titular de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Tamaulipas, Alberto Moctezuma Castillo, refirió; “se siguen dando clases y recomendaciones sobre manejo de alimentos, es todo el estado, son 12 coordinaciones, se hace un promedio de 20 al azar en todos los municipios”.

Moctezuma Castillo refirió que no tiene un número exacto de verificaciones ya que son rotatorias y se van programando de acuerdo a una plataforma.

“Hasta ahorita no tengo ninguna alerta sanitaria en todo el estado, no me han reportado ningún brote de diarrea ni una situación de consumo de alimentos descompuestos hasta ahorita”.

Sin embargo,al ser entrevistado este jueves, el titular de la Coepris dijo; “te voy a decir una cosa, yo como Coepris le recomiendo a la gente que no consuma alimentos en la calle”.

“Es imposible estar atrás de todos los vendedores, de manejadores de alimentos, de carretones, en la noche abren muchos negocios de alimentos, hacemos nosotros muestras al azar no al cien por ciento, eso es imposible, tendríamos que tener un ejército de verificadores“.