Llama AMLO a ‘recapacitar’ a secuestradores de trabajadores de seguridad en Chiapas

Andrés Manuel López Obrador volvió a exigir que se libere “sin ninguna condición” a los 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del estado de Chiapas, privados de su libertad por un grupo armado el pasado martes.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador respondió al grupo armado que secuestró a los funcionarios chiapanecos, a quienes instó a recapacitar sobre sus acciones.

“Seguimos la investigación, salieron unos videos donde se acusa a funcionarios públicos del estado de Chiapas, piden que se les destituya, nosotros lo que pensamos en este caso, primero que se libere a los detenidos, sin ninguna condición, porque no están actuando bien quienes están secuestrando a estos trabajadores que son inocentes”, señaló.

“Y la autoridad del estado. y nosotros también, vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos servidores públicos. Vamos a investigarlo, como lo hacemos con todos los casos donde hay señalamientos de corrupción o de cometerse ilícitos”, manifestó.

No (se les separara del cargo). Primero, queremos que liberen, porque ese no es el modo, eso no lo vamos a aceptar, son inocentes (los funcionarios) y están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados. Si ellos dicen ‘lo hacemos porque hay tres funcionarios corruptos’, la autoridad competente, esto es el Gobierno de Chiapas, tiene que investigar si hay elementos, si hay pruebas, de que estos servidores públicos son corruptos, si no no. Y eso también lo va a hacer el Gobierno federal”, puntualizó.

“Pero tienen que liberar a los que tienen secuestrados y son inocentes (…) Ojalá y recapaciten y no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos”, agregó.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisaron este miércoles que fueron 16 y no 14 los trabajadores administrativos de seguridad del estado de Chiapas, privados de su libertad el martes por la tarde.

El secuestro ocurrió en el municipio de Ocozocoautla en la carretera rumbo a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y tras los hechos la SSyPC inició un operativo aéreo y terrestre de búsqueda de las personas secuestradas, todos empleados administrativos, al tiempo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación.

En tanto, la titular de la SSyPC de Chiapas, Gabriela Zepeda, informó en conferencia que en coordinación con fuerzas federales y estatales se desplegó un operativo de más de mil agentes.

Hasta el momento se desconoce el paradero de los 16 hombres, pero en redes sociales aparecieron en un video leyendo un mensaje del grupo armado que los secuestró.

En tanto, las familias de los secuestrados han estado presionando a las instituciones del Gobierno del Estado para que les informe de la situación.

