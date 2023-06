México supera a Alemania en el ranking de FIFA

Este jueves la FIFA compartió la última actualización del ranking de selecciones donde destaca el lugar de la Selección Mexicana, la cual, pese a sufrir una goleada en la Nations League ante Estados Unidos, escaló de la posición 15 a la 14 y se colocó por delante de Alemania, que se encuentra en un momento complejo.

Otro aspecto que llama la atención es que el combinado de las barras y las estrellas está muy cerca del top 10.

El conjunto estadounidense está en el lugar 11, solo por debajo de España, que ganó la Nations League al imponerse en la Final a la Croacia de Luka Modric.

🇦🇷 hold strong at number one! 💪

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and 🇭🇷 on the rise. 📈

The latest Men's #FIFARankings are here! 👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2023