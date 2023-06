Naim Darrechi presuntamente amenaza con difundir contenido íntimo de Yeri Mua

Naim Darrechi, influencer español, presuntamente lanzó una amenaza sobre difundir contenido íntimo de Yeri Mua.

“Te voy a decir yo con quien tengo los mejores videos es con mi novia, y te lo juro esos videos valen oro y es lo que a mí me encanta y me gustaría subir, pero si vamos a tener un hijo, pues lamentablemente si vamos a tener un hijo se va a quedar entre nosotros”, dijo el influencer en un video en redes sociales.

Naim dijo que tienen una cuenta de OnlyFans pero la cerrará porque a él le gusta crear contenido muy explícito y Yeri Mua al estar embarazada no podrá crear contenido con él como quiere.

“Yo abrí OnlyFans porque a mí me gusta que me vean cog**, pero si no me van a ver cog** pierde el sentido”.

Ante esto la abogada Marce Torres, quien también tiene su cuenta de TikTok, se pronunció y comunicó que en caso de que Naim Darrechi difunda los videos sin el consentimiento de Yeri Mua se puede aplicar la Ley Olimpia, la cual sanciona los delitos digitales que vulneren la intimidad sexual.

Con información de: telediario.mx