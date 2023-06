Pelean estudiante y profesora en plena graduación

Una intensa discusión entre una alumna recién graduada de universidad y su profesora dejó a todos sorprendidos en redes sociales, pues lo que debía ser un momento de felicidad casi termina en golpes; la joven compartió su versión de esta pelea.

En un clip compartido en redes sociales, se puede apreciar a una joven que viste con toga intentando arrebatarle un micrófono a otra mujer que es claramente mayor que ella.

El nombre de la protagonista del video es Kadia Iman, creadora de contenido en TikTok, quien se graduaba de La Guardia Community College, en Nueva York, ella contó en redes sociales que sucedió y apunta a un acto de discriminación por parte de la docente.

“Básicamente lo que sucedió fue que estaba caminando y tuvimos que decir nuestros nombres antes de subir al escenario, así que estaba diciendo mi nombre y ella, literalmente… mi nombre es largo, obviamente, tiene como tres sílabas”, cuenta la joven, quien señala que le arrebataron el micrófono antes de poder decir su nombre completo.

“No pude terminar de decir mi nombre y luego las personas que me precedieron, todos pudieron decirlo, su especialización e incluso extras”, explicó Kadia; “Otra chica y yo notamos que estaba bajando el micrófono muy rápido para algunas personas negras. No quiero ser esa persona, así que no podía dejarla. Eso no me iba a suceder”, señala.

La joven explicó que no iba a dejar pasar por alto un acto de discriminación, es por eso que tuvo una reacción tan airada; “Pasé por tantas cosas para graduarme que sentí que merecía mi momento. Lo lamento, no soy una persona problemática. No quiero arruinarle el día a nadie”.

Universidad defiende a profesora

Tras volverse viral esta discusión en redes sociales, LaGuardia Community College, universidad en la que se generó este conflicto respondió y justificó a la profesora diciendo que la joven creadora de contenido había tenido acciones “inaceptables”.

“Su maltrato a un voluntario del personal fue inaceptable. Actualmente estamos revisando el incidente para obtener una mejor comprensión de lo que ocurrió y lo que podríamos hacer en el futuro para evitar que algo así vuelva a suceder”, dijo Romero de LaGuardia Community College al medio estadunidense The Post.

Con información de: milenio.com