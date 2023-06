Segalmex es el ‘caso de corrupción más escandaloso’ de mi sexenio: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador reconoció que el desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es el caso más escandaloso de corrupción que ha enfrentado su Administración.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dio a conocer un informe sobre dicho desfalco, con la finalidad de que no quede “ninguna mancha porque este Gobierno no permite, no tolera la corrupción, ni la impunidad”.

Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro Gobierno”, dijo.

“Nos dolió mucho este fraude cuando me informaron di la instrucción de que se presentara la denuncia en la Fiscalía, desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los precios de garantía”, puntualizó.

El mandatario mexicano resaltó que el señalado por dicho fraude, Ignacio Ovalle, quien ahora es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, cometió el error y fue engañado por “gente con malos antecedentes, corruptos”.

Es un programa muy bueno, mucho muy bueno. Quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios”, subrayó.

“Pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsas donde supuestamente les ofrecían más intereses por tener ahí el dinero cundo eran empresas creadas para robar, así no solo en el caso de Segalmex sino en el caso de Gobiernos de estatales que colocaron dinero en este tipo de instrumentos y pues hubo un desfalco. Hay ya detenidos, gente prófuga, pero no vamos a dejar el tema, vamos a aclarar, que se conozca bien”, enfatizó.

López Obrador arremetió contra sus adversario s por este tema, debido a que “ya lo vuelan, cuando se tratan de esos asuntos, porque el león cree que todos son peludos, o cree el león que todos son de su condición”.

“Exageran sobre la cantidad de lo defraudado y no quiero que tengan ningún elemento, el Gobierno que representamos por mandato del pueblo es un Gobierno honesto, y repito que n vamos aa hacer rehén de nadie. Es cero corrupción y cero impunidad”, puntualizó.

En su informe, el secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, detalló que la cifra que se menciona en medios de comunicación por el desfalco a Segalmex, en donde se habla de 15 mil millones de pesos, “no es precisa ni tiene fundamento.

“La cifra de 15 mil millones de pesos que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa ni tiene fundamento”, resaltó.

Como se informó en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9 mil 5 millones de pesos, de los cuales 6 mil fueron señaladas por la Función Pública y 3 mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación”, explicó.

“Puntualizar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que el lente auditado debe aclarar por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento de daños”, agregó.

Con información de: lopezdoriga.com