Siempre orgulloso de su Ciudad Victoria

Valeria Maldonado.-

Si bien “Madre de Alquiler” se ha convertido en un éxito mundial, el actor victorense Alejandro Oliva confesó que el haber sido parte de esta historia cumplió uno de los muchos sueños que aún tiene. Adelantó que aunque esta producción estaba planificada para solo una temporada, el que tanta gente la haya visto ha hecho que se empiece a cambiar la idea.

“Cuando empezamos a grabar nos dijeron que no iba a haber segunda temporada, el capítulo final tiene un cierre muy claro, es un ciclo cerrado, pero de pronto le está yendo muy bien a la serie, hemos estado en top tres a nivel global, entonces todo puede pasar. Nos está yendo muy bien y a la gente le está gustando mucho”, comentó.

Entre sus próximos proyectos está una película llamada “La puerta verde”, misma que está por estrenarse en los cines de todo el país para posteriormente llegar a alguna plataforma de straming. La trama del filme habla “del duelo y las dificultades que una mujer puede enfrentar para sacar adelante a su hijo”.

Para esta producción, Alex estuvo una temporada en Chihuahua ya que ahí se realizaron las grabaciones. “Acepté participar porque cuando leí el guión supe que era de esas historias que quiero contar, de mujeres chingonas”; ante la posibilidad de trabajar en esos proyectos que a él le llenan, el victorense reconoció tener un gran privilegio, pues dentro de la industria no es nada sencillo el rechazar oportunidades.

“Como actor que va iniciando su carrera es bien difícil tener ese lujo, porque sí lo es, el poder decir ‘no muchas gracias’, porque somos tantas personas, tantos actores y te dicen ‘si no lo haces tú tengo a 20 más en la fila’ y justo eso es complicado. Yo afortunadamente he estado trabajando mucho estos últimos años y he tenido la posibilidad de elegir”, contó.

Ese amor a los personajes y a las historias han llevado a Alejando Oliva a considerar la idea de empezar a contar sus propias anécdotas, por eso indicó: “Estoy en cursos de guión, me interesa mucho contar historias y llegarle al corazón a las personas, y yo creo que va muy de la mano la escritura de guión con la actuación”.

Ante todo este éxito y el futuro prometedor que se avecina sigue con los pies en la tierra, pues lleva a Ciudad Victoria en el alma, porque es la tierra en donde creció y donde vive parte de su familia, así como grandes amistades. Incluso ve como un sueño hecho realidad el estar en donde está ahora siendo de la Capital tamaulipeca.

“Yo voy a Victoria muy seguido, voy a visitar a mi familia… ellos se ponen contentos de ver que yo estoy alcanzando mis sueños, es súper bonito. Me llena mucho el corazón poder regresar a Victoria y ser Alejandro, ser ese niño que creció en Victoria, ir a comerme unos tacos del Corre o unas gorditas de Doña Tota, para mí eso es algo que siempre voy a agradecer y apreciar”, finalizó.