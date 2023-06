Amarran a niños a sus sillas en un Kínder de CDMX

Han circulado a través de las redes sociales denuncias de padres de familia sobre casos de presunto maltrato infantil, al asegurar que sus hijos, en edad preescolar, de entre 1 y 2 años de edad, son amarrados a las sillas, para impedir que se muevan, en un kínder ubicado al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Danielle Dithurbide, conductora titular de Despierta, se puso en contacto con los padres de familia, exmaestras del kínder y especialistas en Pedagogía para documentar el caso, que empezó hace casi un año.

Una ex maestra del kínder narró a Despierta que entró a un salón y vio que un niño de poco más de un año de edad se encontraba amarrado a su silla con una cobija. Explicó que le preguntó a la maestra del grupo qué estaba sucediendo y le respondió que el menor era muy inquieto y mordía a sus compañeros.

“Y ya me harté de estar lidiando con los papás de la salida explicándoles esto. Y entonces pues fue que se me ocurrió hacer esto para que esté tranquilo”, argumentó la maestra del grupo.

La ex maestra explicó a Despierta que ella se asustó por el hecho pues los niños necesitan el movimiento para aprender y conectar con el mundo. De hecho, dijo, que no se permite a los niños pequeños estar tanto tiempo sentados porque no es necesario.;

Puntualizó que preguntó a la maestra del grupo si la coordinadora de la escuela, que es la psicóloga que se hace cargo de la parte académica y del manejo conductual de los niños, estaba enterada de su estrategia y ella respondió que sí.

La ex maestra que se percató del hecho renunció y por medio de represalias decidió callar, pensando que se había tratado de un hecho aislado. Narró que hace unos días vio en una red social una foto de los niños en el salón de clases del kínder, en la que se apreciaba que eran al menos tres los menores amarrados a las sillas.

La ex maestra contactó con Cecilia del Real, mamá de uno de los alumnos del kínder.

“Recibí por Instagram un mensaje, pidiéndome mi celular para platicar conmigo porque tenía algo muy importante que decirme que había callado desde que había salido de la escuela hace aproximadamente un año”, dijo a Despierta Cecilia del Real.

La ex maestra le contó que durante su tiempo en la escuela había identificado ciertas prácticas o estrategias que ella consideraba abusivas sobre los niños y que en los salones de los niños más de maternal se amarraba a los menores durante las clases y le compartió algunas fotos.

Cecilia del Real decidió “contactar directamente a los papás de los niños que aparecen en las fotografías, porque conozco a algunos de ellos y son familias cercanas a nosotros”.

Cecilia contactó con Arely, otra mamá de la escuela, y le comentó que una exmaestra del kínder le había revelado que una profesora que aún trabajaba ahí había subido a sus redes sociales una foto en la que se veía a tres niñas amarradas.

Con información de: nmas.com