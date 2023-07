Clausuran periodo de sesiones del Congreso del Estado

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Sin los tradicionales posicionamientos de las diferentes bancadas, este viernes fue clausurado el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 65 legislatura del Congreso del Estado.

Luego de que fue entonado el himno nacional, el presidente de la mesa directiva, Isidro Vargas Fernández, declaró clausurados los trabajos legislativos a partir de las 17:41 horas de este 30 de junio.

El próximo periodo ordinario de sesiones inicia el uno de octubre.

El morenista instruyó a los secretarios de la mesa directiva, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano (MC), e Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, para que informen de la clausura del periodo al gobernador del estado, al supremo tribunal de justicia, a los ayuntamientos, poderes federales y las legislaturas estatales.

Vargas Fernández agradeció a sus compañeros por el apoyo que le otorgaron durante su gestión.

“Agradezco por su apoyo y comprensión porque, entiendo que no todos estuvieron de acuerdo con las interpretaciones de la ley. Pasamos sesiones buenas y malas pero siempre en paz. Me voy conforme pero no satisfecho” dijo.

Esta misma tarde fue instalada la Diputación Permanente, que tendrá la representación del Congreso del Estado durante el receso de tres meses del Pleno Legislativo.

La Diputación Permanente la presidirá el morenista, Humberto Prieto Herrera. Su primera sesión será el cinco de julio próximo, a partir de las 13 horas.