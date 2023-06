Post Malone estará en México

Agencias.-

No cabe duda que los conciertos y festivales este 2023 se están llevando todo nuestro sueldo, pues a cada rato se anuncian un montón de shows en nuestro país que nos hacen aplicar el tarjetazo. Y parece que esto no va a parar, al menos en lo que resta del año, pues se confirmó que Post Malone vendrá por primera vez a México.

Desde hace un buen rato, este rapero y compositor estadounidense se convirtió en uno de los artistas más importantes del mundo, gracias a que ha sacado temas que se vuelven hits instantáneos. Sin embargo, y a pesar de que tiene una buena base de fans en México, por alguna razón Post Malone nunca había visitado nuestro país.

Durante los últimos meses comenzó a sonar fuerte el rumor de que Post Malone por fin vendría a México para dar un show, pero pasó el tiempo y no se confirmaba nada. Sin embargo, después de mucha espera y chismes, ahora sí es oficial que visitará por primera vez la Ciudad de México.

Su visita será el próximo cinco de septiembre, fecha en que dará un concierto ni más ni menos que en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su gira “If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying”, la cual pasará por gran parte de Estados Unidos y ahora, tierras mexicanas. De momento no se han confirmado más fechas en otros países de Latinoamérica.

La gran venta para el concierto en el Foro Sol será del cinco al seis de julio a través del sitio web de Ticketmaster y únicamente con tarjetas HSBC (esto es muy importante). El siete de julio arrancará la venta general, donde tendrás oportunidad de comprar tus entradas con cualquier otra tarjeta y hasta en efectivo. Así que anoten muy bien esta información y aparten la fecha para que no se queden sin boleto.