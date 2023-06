Rivers vs. Rivers, la pelea más esperada de La Velada del Año 3

A un día de la noche más esperada del año para los fanáticos del streaming, se ha llevado a cabo el pesaje para los contendientes. Y es que, al ser uno de los eventos más vistos del internet, La Velada del Año 3 promete ser un éxito pese a los distintos problemas que ha sufrido en las últimas semanas con la salida de tres boxeadores, incluyendo a la streamer Amouranth.

Y ha sido precisamente la pelea entre dos streamers la que se ha llevado las palmas y el mayor interés. Y es que, Samy Rivers y Marina Rivers protagonizaron un momento tan tenso que promete desde ya convertirse en la pelea de la noche.

El duelo de las Rivers se puso bastante tenso ya desde el pesaje, pues Marina Rivers tuvo que bajar algunos kilos para enfrentarse a Samy. En el caso contrario, la mexicana tuvo que subir unos cuantos kilos de peso. Con esto en cuenta, la española se mostró en descontento con la diferencia de procesos:

«Yo he tenido que bajar a 55kg, la única que ha hecho las cosas aquí soy yo», comentó.

Esto evidentemente molestó a Samy Rivers, quien de inmediato contestó a su rival señalando su inconformidad. De ahí, la acalorada discusión no cedió y ambas comenzaron a dejar en silencio a la mesa de comentaristas, quienes no podían creer lo que sucedía. «Era llegar a un punto medio y ya está, sino no pelees. Yo accedí a subir de peso», señaló.

«Yo tuve que subir, dejé de llorar y ya está. Llevas llorando cuatro minutos, fuiste la que se quejó de eso», agregó mientras su rival se reía. Ya luego del pesaje, la mexicana compartió un tweet en donde expresaba su molestia por el asunto, señalando que ella no estuvo involucrada en el pesaje.

Además, deseó a sus seguidores que disfrutaran la pelea. «Podría decir muchas cosas, pero me las guardaré, ustedes saben que no es mi estilo. Yo ni estuve involucrada en el acuerdo del peso, me dijeron: ‘tienes que subir si quieres pelear’ y eso hice. Quejarte justo hoy de esto y aparte CONMIGO intentándome hacer quedar mal se me hace un poco raro. y tampoco voy a aguantar a alguien que me levanta la voz y me ataca de la nada. Nadie esta obligado a aceptar pelear, espero disfruten la pelea mañana».