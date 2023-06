Top 10 de películas del 2023

Agencias.-

Ya pasamos la mitad del año, sí, el tiempo pasa muy rápido. Por eso te compartiremos el top de las mejores películas que se han estrenado en lo que va de este 2023, en donde encontrarás desde una película de horror experimental que costó 15 mil dólares hasta una que hablo de los Cheetos picosos.

AIR

Hoy en día, el nombre de Nike es tan omnipresente que es difícil recordar una época en la que el gigante de la ropa deportiva era en realidad el desvalido en el negocio del calzado de baloncesto. Una década después de que “Argo” ganara el premio a la mejor película, Ben Affleck pone a prueba una vez más su talento para la dirección.

El actor muestra una energía competitiva en esta película deportiva, en la que vamos como empleados de Nike armaron un complejo plan para convencer a un novato llamado Michael Jordan para que prestara su nombre a la incipiente línea Air de la compañía. Al igual que “Moneyball” y “Jerry Maguire”, la película promete revelar dimensiones ocultas de la industria del deporte, sin perder de vista el elemento humano.

THE EIGHT MOUNTAINS

Una fábula realista e identificable sobre la amistad inquebrantable entre un chico de ciudad italiano y el niño de un pequeño pueblo al que conoce durante un verano en los Alpes, este retrato profundo y silencioso abarca casi cuatro décadas en la vida de sus dos protagonistas, quienes se mantienen en contacto, incluso ya que sus caminos se desvían en direcciones muy diferentes.

Uno siente una pasión por los viajes que lo llama a los rincones más lejanos del mundo, incluidas las alturas del Tibet en un punto, mientras que el otro se queda cerca de casa, encontrando consuelo en lo familiar. Codirigida por el dúo de Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, la película nos invita a examinar nuestras propias elecciones de vida y evaluar el significado de una verdadera amistad.

FLAMIN’ HOT

Hay justicia poética en el hecho de que el debut como directora motivadora de Eva Longoria superó a los detractores para convertirse en el título de streaming más visto de todos los tiempos de Searchlight Pictures. Al igual que su protagonista, el conserje de Frito-Lay (y ex pandillero) cuya idea de un nuevo sabor abrasador de bocadillos le mostró a la compañía la importancia del mercado hispano, la dinámica historia desvalida de Longoria recuerda que las empresas estadounidenses, incluida la industria del cine, todavía tienen mucho que ganar al abrazar a los consumidores y la cultura latina.

THE CONVENANT

Después de 25 años de ostentosa frivolidad del inframundo, ¿quién hubiera esperado que Guy Ritchie hiciera una película de guerra seria? ¿Y quién hubiera adivinado, dadas las apuestas que se puso a sí mismo, que sería una visión increíblemente humana del miedo, la lealtad y la volatilidad existencial del combate? Está ambientada durante la guerra en Afganistán, donde Jake Gyllenhaal, en su mejor actuación en años, interpreta a un líder de pelotón estadounidense que es herido en una emboscada, y Dar Salim es el astuto y duro traductor afgano que lo rescata, en un viaje de suspenso desgarrador, solo para que Gyllenhaal le devuelva el favor sumergiéndose nuevamente en la guerra.

LITTLE RICHARD: I AM EVERYTHING

Como el primer documental que ofrece completamente la experiencia de Little Richard, la película de Lisa Cortés es un fascinante testimonio del fervor genial del artista/inventor más increíblemente inspirado del rock ‘n’ roll. Sin embargo, la película también nos golpea con la fuerza de una revelación, ya que despega las capas de la identidad de Richard Penniman como un hombre negro queer, dimensiones sobre las que fue escandalosamente directo, incluso cuando seguían siendo el subtexto transgresor de sus obras. Little Richard emerge como una figura de éxtasis y tormento, a la vez dentro y fuera, incapaz de vivir totalmente, al menos como realmente era, en el mundo que ayudó a crear.

OPERATION FORTUNE

¿Por qué aparece otra película de Guy Ritchie en esta lista de las diez mejores? Hay una buena razón. Esta película, a diferencia de “The Covenant”, es otra travesura criminal de Ritchie de alto octanaje, pero esta está hecha con un arte, una visión y un juego deliciosos, y una relación chiflada que se te acerca sigilosamente. Es a la vez ágil y espectacular, tan emocionante en su ingenio como una buena película de “Misión: Imposible”, como Jason Statham, Aubrey Plaza y Josh Harnett forme un equipo para burlar a un traficante de armas clandestino interpretado por Hugh Grant con una malignidad traviesa digna de Michael Caine. Una producción que te divertirá y te asombrará al mismo tiempo.

PAST LIVES

Celine Song comienza su ópera prima profundamente personal con una escena que la escritora y directora nacida en Corea y criada en Canadá experimentó hace unos años, en la que se encontraba en un bar de Nueva York, sentada entre su esposo estadounidense y su amor de la infancia, fungiendo como intérprete ya que ninguno hablaba el idioma del otro, pero tenían una cosa en común: su amor compartido por ella. Este filme comienza con ese intercambio surrealista, contemplando la dinámica desde el exterior. Para cuando la película vuelve a dar vueltas, el público ya se identifica con la suplente de Song, interpretada por Greta Lee, cuyo cerebro está lleno de preguntas sobre lo que podría haber pasado si las decisiones hubieran sido diferentes.

POLITE SOCIETY

La creadora de “We Are Lady Parts”, Nida Manzoor, toma muestras de una docena de géneros diferentes para crear una comedia de acción totalmente original, sobre una valiente niña británica paquistaní llamada Ria (Priya Kansara) que está decidida a arruinar el matrimonio de su hermana mayor con un niño de mamá súper rico y súper sexy. ¿Por qué? Bueno, Ria odia ver a su ídolo renunciar a sus sueños; aunque en un giro digno de una película de Jordan Peele, este chico resulta tener motivos muy macabros. Manzoor mezcla artes marciales con tropos tontos de películas para adolescentes y travesuras al estilo de Guy Ritchie (incluso hay un número musical) de tal manera que pone la hermandad por encima del patriarcado.

SKINAMARINK

Es una película de terror ambientada en una vieja casa oscura, pero eso es como decir que “Eraserhead” de David Lynch es un cuento de hadas sobre un nerd con permanente. Kyle Edward Ball rodó este espeluznante experimento por 15 mil dólares en la casa en la que creció, y la película, que no tiene trama (pero sí que pasan cosas), trata sobre la textura granulosa del miedo a las 3:00 a.m., la televisión que emite dibujos animados antiguos, los juguetes que se caen (¿por alguien o algo?), los pasillos alfombrados vacíos donde las cosas golpean (y los marcos de las puertas se mueven ocasionalmente) y la presencia etérea del mal que se convierte en una voz del mal que se convierte en un rostro del mal, todo visto a través de los ojos de dos niños que se quedaron solos. Este filme se convirtió en la sensación indie más improbable de este año.

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

Dado el deslumbramiento del arte pop, y el emocionante clasicismo retro de los cómics, de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” de 2018, ¿qué podrían hacer los creadores de la secuela para mejorar? ¿Qué tal si nos hacemos más grandes, más alucinantes, más locos? Lo que se necesario, todo al servicio de la rara historia que cumple la promesa del multiverso que es un espacio tan siniestro como alucinante. La aventura de Miles Morales se profundiza, se multiplica y adquiere nuevas apuestas urgentes. Y en serio, ¿cuándo fue la última vez que pudiste decir que una película de historietas hizo eso?.