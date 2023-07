Alerta a personal médico: ¡No compren a ‘Mr. Bon’!

Por.- Diego López Bernal.-

Ciudad Victoria, Tam.- Una alerta de la Policía Cibernética de Tamaulipas fue lanzada este sábado, dirigida específicamente a personal médico que utiliza ropa quirúrgica, pues han detectado un fraude con la venta de estos productos.

“A partir de un reporte ciudadano se identifica la página web de nombre ‘Mr. Bon’ (https://www.mrbon.com.mx/), donde ofertan ropa quirúrgica a precios demasiado bajos; ¡Se trata de fraude!”, advierte la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

Como suele hacerlo, en su mensaje publicado en su página oficial de Facebook la Cibernética detalla la forma de operar este delito, para evitar que más personas se conviertan en parte de las estadísticas como víctimas.

El modo de operar de estos delincuentes es el siguiente:

1) Publican diferentes imágenes de ropa, para captar la atención de los usuarios.

2) Para “mayor información”, en la página de Facebook te aparece el número 479-139-2438 y el correo [email protected], para una supuesta mejor atención, pero se aclara que nunca contestan.

3) En la promoción no dice dónde está ubicado realmente la supuesta empresa.

4) La primera vez que compras en su página te entregan el producto, pero en las siguientes compras no y te dicen que te enviarán el número de referencia, para después bloquearte.

5) Posteriormente te solicitarán que realices depósito para poder asegurar tu compra, ante lo cual ya no obtendrás respuesta alguna.

Además de las recomendaciones de rigor, como no proporcionar información personal y que no te dejes llevar por ofertas demasiado atractivas, la SSP te recuerda que en caso de ser víctima denuncies, pues ayudará a evitar que los delincuentes sigan operando en la impunidad.