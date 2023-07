Regresarían lluvias el domingo… ¡Pero hasta la próxima semana!

Por Diego López Bernal.-

Ciudad Victoria, Tam.- Cuando la tregua del calorón ya se percibe en la Capital de Tamaulipas resurge la esperanza de que las abundantes lluvias de la temporada puedan regresar.

En este sentido, los pronósticos ampliados permiten ver que las expectativas para julio son mejores que en la segunda quincena del mes anterior, pues ya se aprecian posibilidades de lluvias, en forma de tormentas.

La primera proyección apunta al domingo, pero no piense que mañana dos de julio, sino hasta el siguiente (nueve del mes), con 46 por ciento de posibilidades de que los victorenses volvamos a disfrutar de las lluvias y, por ende, continuemos en tregua con el calorón.

Pero incluso antes, desde el miércoles cinco de julio ya regresan al pronóstico ampliado de The Weather Channel las esperanzas de lluvias, pues a partir de este día se indican por arriba del 20 por ciento de posibilidades.

Por lo pronto, prepárese porque mañana domingo están pronosticada una temperatura máxima de 39°C (grados Celius) y como la sensación térmica ha sido siempre por arriba durante la ola de calor, se espera que regresemos a un fuerte calor en esta Ciudad Capital.

El lunes es igual el pronóstico de TWC, con mínima de 23°C, aunque ya parciamente nublado, a diferencia del solazo dominical que nos espera mañana.

Ahora bien, si comparamos con el servicio del clima de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el pronóstico es menos severo, con 36/22°C para el domingo y 36/21 para el lunes; aun así, no olvide que la alerta por calor está vigente en esta región de Tamaulipas.