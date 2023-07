Saldrá Úrsula González del INDE

Aún y cuando no se ha dado a conocer de manera oficial por parte de las autoridades, la ex medallista olímpica Úrsula González no continuará al frente de la Dirección de Alto Rendimiento del Instituto del Deporte de Tamaulipas.

Este movimiento se dará en los próximos días a menos de un año de haber iniciado la administración por parte de Manuel Raga Navarro al frente del INDE Tamaulipas.

Cabe mencionar que junto con ella estará saliendo además el Director de Administración, Manuel García, quien llegó a relevar a Gonzalo Rivera, por lo que llegará un tercer administrador en menos de un año.

Actualmente Tamaulipas se encuentra participando en los Juegos Nacionales CONADE 2023, encontrándose fuera del Top Ten de la máxima justa deportiva del país, a pesar de haber superado las 100 preseas.