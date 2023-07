Llega vacunación contra covid a unidades de salud

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Las jornadas de vacunación contra el covid-19 se reanudarán este lunes, con la característica que en diez de los once municipios contemplados se instalarán puntos de vacunación en unidades de salud y solo en uno será en una sede alterna.

De acuerdo con la programación publicada por la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), los municipios en los que se estará vacunando tanto en primera, segunda, tercera dosis así como refuerzo, son Victoria, Tampico, Valle Hermoso, Madero, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, González, Mante, Madero y Xicoténcatl.

Hasta jornada la semana pasada y en anteriores, por ejemplo en el caso Victoria, los módulos de vacunación se instalaron en sitios públicos de fácil acceso como plazas, recintos oficiales e incluso estacionamientos, sin embargo todo indica la logística cambiará.

Lo anterior sería el primer paso para que la vacunación anticovid sea transferida al sector salud y que en las unidades de todas las instituciones que lo integran, se vacune de forma permanente como ocurre con otros biológicos que se aplican de forma ordinaria.

En lo que respecta a la jornada de la presente semana, se detalla que del lunes tres al viernes siete de julio se estará vacunando en Victoria a los mayores de 18 años, en el módulo ubicado en el hospital general de zona No.1 del IMSS (La Loma).

También de lunes a viernes se estará vacunando en Tampicoen el Hospital Militar Regional de 08:00 a 15:00 horas; en ese mismo periodo será la vacunación en Valle Hermoso en la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 18 del IMSS.

En Madero se vacunará de lunes a viernes en la UMF No. 77 del IMSS, asimismo el miércoles en el asilo San Vicente de Paul; en el mismo periodo en Nuevo Laredo se aplicará la vacuna al mismo grupo poblacional en la UMF No. 78 del IMSS.

Otro municipio de la frontera donde se vacunará será Reynosa en la UMF No. 33 del IMSS de 08:00 a 18:00 horas, mientras que en Matamoros será en la UMF No. 79 del IMSS.

Por lo que respecta a González la jornada será solo lunes y martes en la UMF No. 25 del IMSS de 08:00 a 18:00 horas; El Mante de lunes a viernes en la UMF No. 24 del IMSS; y finalmente en Xicoténcatl jueves y viernes en la UMF No. 5 del IMSS.