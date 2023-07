Baja confianza empresarial; no es momento para invertir, coinciden todos los sectores

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- La confianza empresarial en la economía nacional retrocedió en junio pasado en tres de los cuatro sectores consultados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para elaborar Encuesta Mensual de Opinión Empresarial.

Fueron los empresarios del sector de servicios privados no financieros los que más se retrocedieron respecto al mes previo, al bajar el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) en 1.8 puntos, en tanto que entre los constructores bajó 0.6 y en la manufactura 0.1; solamente en el comercio aumentó, en 0.4.

Sin embargo, los cuatro indicadores se mantienen por arriba del umbral de los 50 puntos, que es el límite entre confianza y pesimismo; en la manufactura es de 53.3 y tiene 25 meses por arriba; en construcción llegó a 56.4 y tiene apenas seis meses por encima del umbral.

Por su parte, en el sector comercial el ICE es de 56.4 y tiene 27 meses por arriba del umbral, mientras que en los servicios privados no financieros tiene apenas cuatro meses en esta condición, al cerrar en junio pasado en 55.1 puntos.

Cabe recordar el ICE se integra por cinco componentes, es decir, cinco cuestionamientos a los que responden los empresarios y en los cuatro sectores hay coincidencia en estar en niveles de pesimismo; se trata de si es el momento adecuado para invertir.

En este sentido, el sector manufacturero arroja 43.1 puntos, el de construcción 34.5, en comercio es de 43.9 y en servicios privados no financieros de 49.2; en el primero tiene 119 meses por debajo de los 50 puntos, el segundo 145 y el tercero 50, mientras que el cuarto sector mencionado apenas bajó del umbral del pesimismo/optimismo.