Cuidado con ‘Tienda de Lotes’, de Facebook… Es fraude: SSP

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- La Policía Cibernética detectó una nueva página utilizada para cometer fraude, por lo que emitió la alerta correspondiente este lunes tres de julio; en esta ocasión es un sitio en Facebook que oferta ropa de la marca Shein.

“Por medio de un reporte ciudadano se identifica la página de Facebook que se llama ‘Tienda De Lotes’, en donde ofertan pacas de ropa de la marca Shein”, señala la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

La dirección de dicha página es la https://www.facebook.com/profile.php?id=100089573588144 y en ella se ofertan productos a precios demasiado bajos; “se trata de un fraude”, se advierte en la ciberalerta.

Asimismo, como lo hace en este tipo de mensajes dirigidos a toda la población, la Policía Cibernética de Tamaulipas da a conocer el modo de operar de los presuntos delincuentes que manejan la página:

1) Publican diferentes imágenes de ropa de la marca Shein, pero solo vende por mayoreo con ofertas demasiadas baratas, para captar la atención de los usuarios.

2) No dice dónde están ubicados realmente.

3) La página no tiene información alguna, está en blanco.

4) Te solicitarán que realices un depósito para poder asegurar tu compra.

5) Una vez realizado el depósito proceden a bloquearte.

Así de simple es la manera en la que los supuestos vendedores de ropa acercan a sus víctimas, por lo que la reiterada recomendación básica de la SSP es no confiar en ofertas demasiado atractivas.

Ya lo saben, “Tienda de Lotes” es una página detectada por las autoridades correspondientes como una página fraudulenta, por lo que será mejor no caer en las llamativas ofertas de ella.