Galilea Montijo dice que NO estaba ebria en La Casa de los Famosos

Tras los rumores y señalamientos contra Galilea Montijo por supuestamente aparecer en estado de ebriedad en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos, la conductora rompió el silencio y habló sobre lo sucedido.

Galilea decidió defenderse y despejar las dudas sobre que presuntamente habría llegado borracha o bien, que consumió algún tipo de sustancia prohibida la conductora, pues la tapatía señaló que todo se debió a un tema de salud.

“Les quiero platicar que me pasó el día de ayer, a mitad de, no un poquito más de mitad de programa, les voy a contar, acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años, ¿qué creen? que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, entonces, bueno, me están poniendo injerto de hueso, pero a mitad del programa como que se despegó como que tengo que comprar de esa cosa que se pega más…” comenzó a contar Galilea Montijo

Finalmente, aseguró que aunque le gusta tomar bebida alcohólicas y pasarla bien, jamás llegaría en estado de ebriedad a su trabajo, pues es una persona responsable y salir a cuadro es una responsabilidad muy grande.

“Una disculpita, usted sabe que sí me gusta el agua de jamaica pero nunca en el trabajo, la verdad me da mucho miedo y sobre todo tener una responsabilidad como esa…” finalizó Galilea Montijo

Con información de: telediario.mx