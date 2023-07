Mexicano defrauda a más de 200 migrantes; les prometía asilo en Estados Unidos

De hecho, les prometió que pasarían Navidad en territorio norteamericano. Sin embargo, al poco tiempo de entablar comunicación vía WhastApp y en los foros que organizó por Facebook, Jaime desapareció, borró mensajes, no contesto llamadas y restringió respuestas en las plataformas de redes sociales.

Dígame la verdad ¿Es un fraude o no? ¡¿Es mentira?!”, cuestionó Mercedes Pérez, en la última llamada que le respondió el 19 de diciembre del 2022.

Cuatro meses antes, Mercedes, de origen hondureño, le había depositado 770 dólares a una cuenta de PayPal a su nombre para la gestión de 14 solicitudes de familiares y conocidos.

La cuota de 55 dólares por persona, solo era por la gestión de documentos y presentación de solicitud ante las autoridades estadounidenses. Los boletos de avión o el traslado corrían a cargo de los interesados.

Ante la tardanza para resolver la gestión, los migrantes buscaron contactar a Jaime Díaz, que para ese momento ya sabían que era originario de la comunidad de La Ruana al suroeste de Michoacán y él respondía con largas.

Nosotros les vamos a llamar para que ya no me pregunten ¿Ok?… ese día van a correr a comprar sus boletos… no se crean de chismes… ustedes agarren sus maletas y váyanse a Estados Unidos a ver a su familia y pasar Navidad”, insistía.