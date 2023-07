Xóchitl Gálvez acusa a López Obrador de “machista”

Agencias.-

Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de la oposición, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser «machista» debido a sus declaraciones en la conferencia matutina.

En un video publicado en redes sociales, Gálvez exigió respeto al mandatario y le aseguró que le entregará la banda presidencial en 2024.

“Usted, señor presidente, es machista. Las únicas mujeres que usted respeta es a las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa”, lanzó.

López Obrador había mencionado que Gálvez sería la candidata por imposición de Claudio X. González, uno de sus rivales políticos.

Este enfrentamiento ocurre luego de que la senadora revelara sus aspiraciones presidenciales y se consolidara como la favorita de la alianza PAN, PRI y PRD.

Ambos partidos iniciarán sus procesos de selección de candidatos en los próximos días.